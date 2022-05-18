سريلانكا تعلن لمواطنيها أنها لا تملك دولارات لشراء شحنة بنزين واحدة

طلبت سريلانكا من مواطنيها عدم الاصطفاف في طوابير للحصول على البنزين؛ لأن الدولة التى هى على شفا التخلف عن سداد التزاماتها لا تملك الدولارات لدفع ثمن شحنة وقود واحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الطاقة كانتشانا ويجيسكيرا القول للبرلمان اليوم الأربعاء: "هناك سفينة بنزين في مياهنا.. (لكن) ليس لدينا عملة أجنبية".

وقال الوزير إن سريلانكا "تأمل" في الإفراج عن السفينة "اليوم أو غدا". وأضاف، بدون تفاصيل، أن الدولة مدينة أيضا للمورد نفسه بمبلغ 53 مليون دولار هي ثمن شحنة سابقة من البنزين.

وتمر الدولة الجزيرة بأسوأ حالة اقتصادية في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال. وأدى النقص في كل الاحتياجات من الغذاء إلى غاز الطهي إلى أسرع تضخم في آسيا - حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 30% تقريبا – وتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.

وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه - بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب - أمس الأول الاثنين إن الدولة لا تملك سوى مخزون ليوم واحد فقط من البنزين، وتحاول الحكومة الحصول على دولارات في السوق المفتوحة لدفع ثمن شحنات وقود تحملها ثلاث سفن متوقفة في المياه السريلانكية.

كما ذكر رئيس الوزراء أمام البرلمان اليوم الأربعاء أن الحكومة تجري مباحثات مع البنك الدولي لتحويل جزء من 160 مليون دولار من المساعدات المقدمة للرعاية الاجتماعية لسداد ثمن واردات الوقود.