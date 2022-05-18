مقتل اثنين من قادة حركة طالبان الباكستانية في منطقة شمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، أن اثنين من قادة حركة طالبان باكستان، قتلا في معركة مع قوات الأمن الباكستانية في إقليم "خيبر-بختونخوا".



وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن قائدي حركة "طالبان الباكستانية" قتلا في معركة بمنطقة "وزيرستان الشمالية" التي تتاخم أفغانستان، حسب الجيش الباكستاني.



يذكر أن حركة "طالبان الأفغانية في أفغانستان، حليف حركة "طالبان الباكستانية" استعادت السيطرة على السلطة في البلاد في أغسطس 2021.



وبعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان، أصبحت حركة "طالبان الباكستانية" أكثر جرأة، وشنت هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية.