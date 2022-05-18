الأهلي يحسم الدورة المجموعة الأولى لدوري تنس الطاولة

حسم الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري الممتاز بعدما فاز على إنبي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء, ليواصل الفريق انتصاراته لليوم الرابع على التوالي، في ختام الدورة المجمعة ‏الأولى التي تقام في نادي الزهور.‏

وشهدت مباراة الفريق أمام إنبي تفوقًا كبيرًا للاعبي الأهلي، حيث تمكن محمد شومان من الفوز على إسلام حسني بنتيجة 3-1، بعد أداء مميز للغاية، فيما تغلب محمد البيلي على أحمد نديم بنتيجة 3-2، وفاز لاعب إنبي مؤمن محمود على شادي مجدي بنتيجة 3-2، قبل أن يختتم محمد البيلي اللقاء بعد الفوز على إسلام حسني بنتيجة 3- صفر, ليحسم اللقاء للأهلي بنتيجة 3-1.

وعبر أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لتنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي، وحسم الدورة المجمعة الأولى بعد الفوز على فريق إنبي في مباراة اليوم بنتيجة ٣-1.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية, وقدموا أداءً متميزًا يليق بالنادي الأهلي.

وأضاف أن قطاع تنس الطاولة يضم أسماء مميزة للغاية وتتحلى بشخصية الأهلي، والرغبة في حصد البطولات، سواء مع الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات، إلى جانب تشكيلهم القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

وواصل: «أغلقنا ملف الدورة المجمعة الأولى، ونركز في الدورة المجمعة الثانية التي تقام يوم 30 مايو الجاري لحصد لقب بطولة الدوري الممتاز».

جدير بالذكر أن «رجال تنس طاولة الأهلي» فاز على فريق الزمالك بنتيجة 3- صفر، في الجولة الخامسة للبطولة، كما تغلب على فريق الحوار بالمنصورة بنتيجة 3- صفر في الجولة السادسة.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا ‏عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي ‏سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.