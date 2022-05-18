النجم الساحلي يعود للانتصارات عبر بوابة الأفريقي بالدوري التونسي

استعاد النجم الساحلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة بمجموعة التتويج في بطولة الدوري التونسي ، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه الأفريقي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة.

وارتفع رصيد النجم الساحلي، الذي تعادل مع الصفاقسي وخسر من الاتحاد المنستيري والترجي في لقاءاته الثلاثة الماضية بالمسابقة، إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد الأفريقي، الذي تكبد خسارته الثالثة في المجموعة والثانية على التوالي، عند 7 نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

ويدين النجم الساحلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ياسين العمري، الذي أحرز الهدف الوحيد للفريق الملقب بـ(جوهرة الساحل) في الدقيقة 81.

كانت الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج.

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات مجموعة التتويج، فيما حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة وحيدة.