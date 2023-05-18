أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، يعاني من شد في عضلة السمانة، وهناك ثقة كبيرة في امكانيات الحارس الثاني علي لطفي، الذي شارك في أكثر من مباراة كبيرة وكان من نجوم الفريق الأحمر.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أنا أثق كثيرًا في علي لطفي، وهو يتدرب بشكل جيد مع الفريق، ومدربه ميشيل يانكون يستحق التحية على تجهيز حراس الأهلي".

وأضاف: "مواجهة الأهلي ضد الترجي لن تكون عصيبة، وستجعل علي لطفي في حالة هدوء وتركيز، ودائمًا ما يشارك في ظل الظروف الصعبة بغياب الشناوي للإصابة، وشارك في مواجهة سابقة أمام الزمالك وتألق، كما خاض مواجهات في كأس العالم للأندية".

وواصل: "محمد الشناوي حارس كبير وسيتم تجهيزه سريعًا والإصابة بسيطة".

وأكمل: "مارسيل كولر يقدم عملًا جيدًا مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو واضح للغاية في صفوف الفريق، وظهر ذلك في الكرات الثابتة، كما أنه قام بتجهيز عناصر كثيرة، وتفادي أزمة الإجهاد والإصابات التي كانت تضرب اللاعبين في منتصف الموسم".

وزاد: "أهم ميزة في الأهلي حاليا هو تقارب المستويات بين الأساسي والبديل، حتى أن أحمد قندوسي شارك أساسيا في لقاء الفريق ضد بيراميدز في كأس مصر".

وأضاف: "من الصعب أن يفرط الأهلي في عناصر أساسية بل يجب أن يضم عناصر جيدة ويضيف للأسكواد بكواليتي أفضل، خصوصًا أنه سيخوض بطولات كبرى مثل دوري السوبر الإفريقي".

وأردف: "محمد الشناوي حارس مميز، وتلقيه عروضًا عديدة من الخليج أمر متوقع، حتى مع وصوله لسن الـ34 عامًا، والحراس حاليًا يلعبون حتى سن الأربعين، ولكن احتياج النادي الأهلي وخطة المنافسة في المرحلة المقبلة تتطلب الإبقاء عليه، لذلك أرفض رحيله عن النادي".

وأتم: "هل القيمة المالية التي سيحصل عليها النادي الأهلي سيتم تعويضها من التتويج بالألقاب، هناك حسبة تجارية في ملف احتراف اللاعبين، لكن أنا مع استمراره في الفريق، وهو سيحصل على مبالغ كبيرة أيضا ورواتب لن تقل عما يتقاضاه في ظل وجود مكافآت كبيرة حال التتويج بالالقاب"