محافظ الدقهلية: إصدار 14 ألف كارت ميزة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم إصدار 14 ألفا و498 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة، وسوف تتسلمها مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على العملاء المستفيدين، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المحافظ، إن إجمالي عدد المستفدين من مساعدات تكافل وكرامة 233 ألفا و498 أسرة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية سيتم إنهاء إجراءات توزيعها على العملاء المستفيدين، من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بمراكز ومدن المحافظة.