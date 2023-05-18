تعهد كمال كليتشدرا أوغلو، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية التركية، بالعمل على إعادة جميع المهاجرين لبلادهم بمجرد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 28 مايو الجاري.

وقال كليتشدار أوغلو خلال كلمة أمام أعضاء حزبه في مقر حزب الشعب الجمهوري: "أردوغان.. سمحت عن قصد بدخول عشرة ملايين لاجئ إلى تركيا. بل إنك عرضت الجنسية التركية للبيع للحصول على أصوات مستوردة"، دون أن يقدم أدلة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف كليتشدار: "أعلن هنا أنني سأعيد جميع اللاجئين إلى بلادهم بمجرد انتخابي رئيسا".

وكان كليتشدار أوغلو قد أوضح في حملته الانتخابية اعتزامهم إعادة السوريين الموجودين في تركيا إلى بلادهم في غضون عامين بعد إبرام اتفاق مع دمشق من أجل سلامتهم وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتفيد إحصاءات رسمية بأن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين.

وكان كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، قد حصل على نحو 45% من أصوات الناخبين مقابل 49.5% لصالح أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الأحد.

وتأتي تصريحات كليتشدار أوغلو وسط توقعات بأن يعلن سنان أوغان، الذي حل ثالثا في السباق الرئاسي، قراره بشأن المرشح الذي سيدعمه في جولة الإعادة.

وكان أوغان، قد حصل على 5.2% من الأصوات، الأمر الذي يجعله "صانع ملوك" في جولة الإعادة.