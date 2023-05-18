لندن: أوكرانيا استخدمت صواريخ ستورم شادو حصلت عليها من بريطانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ موجهة من طراز ستورم شادو التي حصلت عليها من بلاده.

وقال والاس عن هذه الصواريخ: "أفهم أنه تم استخدامها منذ أن أعلنا عن تسليمها لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ أتاحت للأوكرانيين إصابة مراكز القيادة الروسية التي تم نقلها إلى المواقع الخلفية خوفا من أنظمة المدفعية مثل قاذفات الصواريخ المتعددة طراز هايمارس الأمريكية، ولم يدل والاس بمزيد من التفاصيل.

وأعرب والاس عن اعتقاده بأن الصواريخ الموجهة تمثل نوعا من البدائل في ظل حقيقة أن الغرب لم يورد حتى الآن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا، وقال: "إذا تعذر توريد طائرات مقاتلة، فهل من الممكن الإسهام في توفير الأشياء التي تقوم بما تقوم به الطائرات المقاتلة ألا وهو توجيه ضربات في عمق المواقع الخلفية؟ نعم يمكننا هذا، يمكننا هذا عن طريق صواريخ ستورم شادو".

وحذر السياسي المحافظ من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على إطالة أمد الحرب بأي ثمن "فقد وقع في صفوفه أكثر من 250 ألف قتيل أو مصاب، فضلا عن تدمير أو الاستيلاء على أكثر من 10000 عربة مدرعة، كما أن احتياطاته آخذة في النفاد ودُمِّرَت سمعته دوليا، ولا يزال مستمرا".

وقال إن من المهم لهذا السبب ليس فقط تزويد أوكرانيا بإمكانيات للدفاع عن نفسها بل تزويدها أيضا بإمكانيات لطرد روسيا من البلاد.

وتزود النرويج بالتعاون مع بريطانيا ثمانية أنظمة مدفعية طراز إم إل آر إس، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة رادار طراز آرثر إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد جرام اليوم: "يجب الإبقاء على دعمنا لأوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة حربها من أجل الحرية والاستقلال".

وأضاف الوزير النرويجي: "ثمة حاجة إلى المزيد من الأسلحة وثمة طلب كبير على هذه القدرات في أوكرانيا لا يمكننا تلبيته بدون التعاون الوثيق مع بريطانيا".