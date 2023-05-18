قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إن وضع الأسرة الطبيعي قبل وفاة الأب يكون هناك قانون يتفق عليه الأب والأم وتتولى فيه الأم الشئون المالية والأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الألفي خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن بعد وفاة الأب تحاول الأم ضبط الخلل الذي طرأ على الأسرة، وفي مصر المرأة أسيرة قانون ١٩ لعام ١٩٥٢ الذي نطالب بتغيره ليراعي فيه ترتيب الولاية للأم، حتى يكون لها حق التصرف.

كما طالبت عضو مجلس النواب بتسهيل استثمار أموال القصر وتسهيل عملية الرقابة ووضع آلية للرقابة على أموال القصر ومتابعة المخرج والطفل للتأكد من أن الأم تقوم بواجباتها نحوه، حتى يكون هناك جيل صحي قادر على بناء المجتمع وترتيب الوصاية أمر هام جدا.