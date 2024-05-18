أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة

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أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، بأن اثنين من كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقدا محادثات غير مباشرة مع مسئولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وقال الموقع إن المحادثات، التي شارك فيها بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران، تعد أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل الماضي.

وجاء الهجوم الإيراني، ردا على هجوم شنته إسرائيل على قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.