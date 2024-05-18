أنباء عن حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، بحسب وكالة رويترز.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن والمتحالفة مع إيران، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالعدوان على غزة.

ودأب المسلحون الحوثيون على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.