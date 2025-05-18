الزيدي: فلسطين كانت العنوان الأبرز في قمّتي بغداد السياسية والتنموية

أكد مازن الزيدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن القمة العربية المنعقدة في بغداد جاءت في توقيت استثنائي، وكان عنوانها الأبرز هو التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية شكّلت محور النقاش في كل من قمة القادة العرب والقمة التنموية الاقتصادية، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة.

وأوضح الزيدي، في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن القمة شهدت طرح خطط ومبادرات عملية تتجاوز الشعارات التقليدية، من بينها مقترحات عراقية بإنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب، وآخر لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، إلى جانب مبادرات إصلاحية لتحديث النظام العربي.

وأشار إلى أن العراق اقترح أيضًا إنشاء آلية عربية لقياس مستوى التنمية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مبادرتين للتضامن: الأولى تتمثل في "صندوق التضامن العربي لأهل غزة"، والثانية لدعم الدول التي تمر بأزمات، مؤكدًا أن بغداد لم تكتفِ بإلقاء الكلمات، بل قدّمت خطوات تنفيذية واقعية.