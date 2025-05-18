رئيس المجلس الأوروبي: شعب غزة بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة

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أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم السبت عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وكتب كوستا على منصة التواصل الإجتماعي "إكس":"صدمتني الأخبار اليومية القادمة من غزة: مدنيون يتضورون جوعا، ومستشفيات تتعرض لضربات مرة أخرى. يجب أن يتوقف العنف".

وحث الحكومة الإسرائيلية على ضمان "الوصول الآمن والسريع وغير المعرقل" للمساعدات الإنسانية ورفع حصارها.

وكتب:"ما يحدث في غزة مأساة إنسانية. شعب بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة. القانون الدولي ينتهك بشكل منهجي".

وأضاف كوستا:"وقف إطلاق النار المستدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وشنت إسرائيل هجوما جديدا خلال الليل بين الجمعة والسبت، أُطلق عليه اسم "عربات جدعون".

ويخشى مراقبون من أن تؤدي الحملة الجديدة إلى المزيد من الوفيات في القطاع الساحلي، حيث يعيش الفلسطينيون في ظروف كارثية منذ شهور عديدة.

ولم يسمح الجيش الإسرائيلي بدخول شحنات المساعدات إلى غزة منذ أكثر من شهرين، زاعما أن حماس تعيد بيع إمدادات الإغاثة للسكان الذين يزدادون فقرا.

وأعلنت إسرائيل في الآونة الأخيرة أنها ستسمح باستئناف تسليم المساعدات، ولكن ليس عبر القنوات الحالية.