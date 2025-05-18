حمام سباحة بقمة الجبل وفرن بلدي.. معايشة الحياة الريفية البدوية في حضن جبل الطويلات بدهب



يعيش السائحون، تجربة سياحية فريدة بمنطقة جبل لطويلات في مدينة دهب، هذه التجربة مليئة بالمغامرة والمتعة والاسترخاء والهدوء، مع معايشة حياة الريف البسيطة بجميع تفصيلها، والحياة البدوية، مع جانب من الحياة الحضرية الحديثة.

ويستمتع السائحون، بالسباحة في حمام سباحة يوجد على قمة الجبل، ووضع الطعام للحمام، حيث توجد 4 أبراج حمام على قمة الجبل، إضافة إلى تناول الأطعمة التي يجري طهيها في الفرن البلدي، وتناول الخضروات والفاكهة من المزرعة التي توجد في سفح الجبل، مع الاستمتاع لليلًا بالفقرات الاستعراضية على ضوء القمر والمصابيح، وتناول المشروبات البدوية ذات النكهات المميزة والمتنوعة.

وقال الشيخ محمد الغنام مسئول المنطقة، إنه جرى استغلال المناطق التي توجد في موقع بعيد عن الجبل بمدينة دهب في استحداث مقومات سياحية جاذبة للسائحين، من خلال معايشة تجربة سياحية فريدة ومميزة في حضن الجبل دون الشعور بالملل، مع مراعاة توفر عناصر المتعة والمغامرة، وتوفير أجواء مبهجة وممتعة، والاسترخاء والاستجمام وسط الطبيعة الساحرة التي تتميز بها منطقة الطويلات.

وأوضح "الغنام"، أنه جرى حفر حمام سباحة على الجبل، وتوفير مقاعد للسائحين للسباحة فيه، والجلوس على المقاعد وتناول المشروبات المتنوعة.

وأشار إلى إنشاء 4 أبراج حمام على قمة الجبل؛ مما أتاح للسائحين القيام بمغامرة تسلق الجبل عبر سلم من الحديد، لتغذية الحمام والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد أنه يمكن للسائح الاستمتاع بمشهد رائع من أعلى قمة الجبل؛ لوجود واحة من الأشجار أسفل الجبل، وهذه الواحة عبارة عن مزرعة صغيرة متكاملة، يوجد بها خضروات وفاكهة يقوم السائحون بجنيها بأنفسهم، وتناول هذه المنتجات طازجة وأورجانيك، إضافة إلى معايشة حياة الريف، من خلال متابعة الأطعمة التي يجري طهيها في الفرن البلدي، وتناول الطيور البلدي التي يجري تربيتها داخل المزرعة الصغيرة.

وأوضح أن هذه المقومات تتيح للسائحين تجربة سياحية استثنائية في حضن الجبل نهارًا، وليلًا تقام سهرات فنية متنوعة على ضوء القمر وأضواء المصابيح، وتناول المأكولات والمشروبات البدوية ذات المذاق والنكهات الخاصة والمتنوعة.

ولفت إلى أن تكلفة الرحلة لجبل الطويلات لا تتعدى الـ75 جنيها، شاملة الانتقالات وتناول مشروب، بينما تناول الأطعمة تكون طبقًا لطلب السائح، فبعضهم يفضلون تناول الفطير المشلتت، والطواجن المختلفة التي يجري طهيها داخل الفرن البلدي بالتوابل المصرية المتنوعة، ومن الممكن أن يشارك السائحون في إعداد هذه الأطعمة.