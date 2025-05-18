ضبط عاطل يروج المواد المخدرة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى

المستشارة بريهان محسن: النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في تطبيق القوانين التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة