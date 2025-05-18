ضبط عاطل يروج المواد المخدرة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل يروج المواد المخدرة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يرويج المواد المخدرة بالقليوبية.
وبفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عاطل - مقيم بمنطقة ثان شبرا الخيمة- وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس"، سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.