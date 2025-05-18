الدفاع المدني في غزة: لا نستطيع الوصول لأكثر من 200 مفقود تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم الأحد، إن مئات العائلات مسحت من السجل المدني بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أوضح بصل، أن من لا يموت بالقصف في غزة يموت بالجوع، قائلًا إن أكثر من 200 مفقود تحت الأنقاض لا تستطيع الطواقم الوصول إليهم.

وقبل قليل، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 67 شهيدًا، و361 إصابة.

وتابعت: «الحصيلة الأولية لما وصل إلى المستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بلغت 96 شهيدًا وأكثر من 140 جريحًا؛ نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في غزة».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، و121 ألفًا و34 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 3193 شهيدًا، و8993 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.