كييف تعلن إسقاط 88 من أصل 273 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

شنت روسيا، خلال الليل، أكبر هجوم لها باستخدام طائرات مسيرة على أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية في عام 2022.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 273 طائرة مسيرة متفجرة وطرز أخرى خداعية خلال الليل، حيث تم اعتراض 88 طائرة منها، فيما اختفت 128 طائرة أخرى من على شاشات الرادار، على الأرجح بسبب تعرضها للتشويش الإلكتروني.

وأعلن حاكم منطقة كييف، ميكولا كلاشنيك، مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة.

وجاء هذا الهجوم بعدما أخفقت أول محادثات مباشرة بين موسكو وكييف منذ سنوات، أمس الأول الجمعة، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.