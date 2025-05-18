الصحة الفلبينية: لا داعي للقلق رغم ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا ببعض دول جنوب شرق آسيا

أكدت وزارة الصحة الفلبينية، أنه لا داعي للقلق، رغم ما تردد عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ببعض دول جنوب شرق آسيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان لها: "ننسق بشكل نشط من خلال آليات راسخة مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).. وهذا يوفر لنا معلومات موثوقة، ويعزز التأهب، حتى وإن لم نر أي سبب للقلق".

ولاحظتا هونج كونج وسنغافورة، تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد -19".

وفي سنغافورة، أظهرت أحدث البيانات، أن العدد التقديري لحالات الإصابة بـ"كوفيد - 19" خلال الأسبوع الذي انتهى في الثالث من مايو الجاري، ارتفع إلى 14 ألف حالة بالمقارنة مع 11 ألفا و100 حالة في الأسبوع السابق.

وأكدت وزارة الصحة السنغافورية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، أكثر قابلية للانتقال، أو أنها تسبب أعراضا أكثر خطورة.