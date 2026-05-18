الإثنين 18 مايو 2026 10:40 ص القاهرة
الكويت تدين تعرض السعودية لهجوم عبر طائرات مسيرة قادمة من العراق

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 10:18 ص

أعربت دولة الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي جرى التصدي لها بنجاح.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن هذا يعد "استمرارا لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817، وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضافت أنها إذ تدين ذلك الهجوم السافر؛ لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها.

 

