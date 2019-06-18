طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال رئيس الأركان في البيت الأبيض، مايك مولفاني، الاثنين، مغادرة مكتبه فورًا بعد أن لاحظ عليه السعال.

بدأ الأمر حينما كان يجري ترامب، مقابلة مع شبكة "ABC"، وفي اللحظة التي كان يجيب فيها عن سؤال حول القوانين الضريبية بدأ "مولفاني" في السعال، وعلق ترامب على هذا قائلًا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك السعال".

ووفقًا لـ"Fox news"، فإن ترامب جاوب على السؤال لكن لم يتضح في تسجيل الكاميرات ما إذا كان "مايك" طرد من المكتب بالفعل أو استمر حضوره وسيطر على السعال.

ولم يكن القائم بأعمال رئيس الأركان في البيت الأبيض هو الشخص الوحيد الذي طلب منه ترامب المغادرة، حيث أن الأمر تكرر مع أشخاص آخرين وفي مواقف مختلفة، وهذا ما يرصده «الشروق» في السطور التالية.

طرد إيفانكا وزوجها

في مارس من عام 2018، أعرب بعض مساعدي دونالد ترامب، عن رغبته في مغادرة ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر للبيت الأبيض والعودة إلى منزلهم الأساسي.

ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، قال مساعدي الرئيس إنه حتى هذه اللحظة لم يذكر ترامب ذلك بشكل صريح، فهو يطلب من ابنته وزوجها البقاء في الوقت الذي استفسر من رئيس موظفيه جون كيلي عن كيفية طردهما سريعًا.

وجاء تفكير ترامب بطرد ابنته وزوجها بعد الاتهامات التي وجهت لشركة العقارات الخاصة بأسرة صهره "كوشنر" التي توفر للمستثمرين الأجانب الحصول على تأشيرات أمريكية.

طرد صحفي

في العام ذاته، طرد دونالد ترامب صحفي يدعى "جيم أكوستا" وهو مراسل في شبكة "سي إن إن" الأمريكية خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض.

واتخذ ترامب قرار طرد الصحفي بعد سؤال طرحه عليه، وهو عن الإساءة التي وجهها الرئيس الأمريكي للعديد من دول العالم ووصفهم بـ"بالوعات قذرة".

وفور سماع ترامب سؤال الصحفي طرده على الفور قائلًا: "اخرج"، دون أن يجب عن السؤال.

طرد سيدة وطفلها

طرد ترامب للبعض لم يكن بعد تولية رئاسة الولايات المتحدة فقط، حيث أنه فعل ذلك في وقت سابقًا، وكان حينها في بداية سباق الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وفي أحد المؤتمرات التي أقامها ترامب، طرد امرأة وطفلها الذي يبكي لأنه تسبب له في إزعاج خلال حديثه عن التوازن التجاري الأمريكي مع الصين والمكسيك والدول الأخرى.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نظر ترامب إلى المرأة التي تحمل طفلها قائلًا: "لا تقلقي بشأن ذلك الطفل أنا أحب الأطفال وأحب أن أسمع بكاءهم، إنه طفلٌ جميل".

وبعد وقت قصير جدًا عاود ترامب حديثه عن الصين والطفل مستمر في البكاء فقال "في الواقع أنا كنت أمزح" ثم أدار ظهره للمرأة قائلًا: "يمكنك أخذ طفلك ومغادرة القاعة الآن، أنا أحب الأطفال ولكن هل تعتقدين أني سأحب إنجاب طفل يبكي بينما أنا أتحدث".