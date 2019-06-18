العراق يؤكد منع استخدام قوات أجنبية لأراضيه ضد أي دولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية بدون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية،بما في ذلك الأعمال ضد أي دولة أخرى.

وقال عبد المهدي في بيان صحفي "تمنع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية بدون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية ومنع أية دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية".

وذكر القائد العام للقوات المسلحة أن هذا الإجراء جاء من أجل "إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية بعد أن استعادت الدولة هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، وتجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق ويديم المعركة ضد الإرهاب وداعش، ويحقق أمن العراق وشعبه واستقلاله ويؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي كافة المجالات".

يأتي ذلك في وقت يشهد توترا بين الولايات المتحدة ،التي تحتفظ بقوات في العراق ، وإيران بسبب تشديد واشنطن العقوبات على طهران وبصفة خاصة صادراتها النفطية.

وردا على ذلك هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من الامدادات النفطية العالمية مما دفع امريكا إلى تعزيز وجودها العسكري في الخليج.