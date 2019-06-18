جولة تصويت ثانية لاختيار خليفة ماي في قيادة حزب المحافظين البريطاني

من المقرر أن يعقد مشرعون من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، جولة ثانية من التصويت على ستة مرشحين لخلافة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في زعامة الحزب، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يعزز بوريس جونسون، المؤيد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، موقفه باعتباره المرشح المفضل.

وكان جونسون قد فاز بدعم 114 من 313 مشرعا محافظا، متفوقا بشكل كبير على وزير الخارجية، جيرمي هانت، الذي حل في المركز الثاني بـ43 صوتا.

وتم إقصاء ثلاثة مرشحين في الجولة الأولى للتصويت، وانسحب آخر لاحقا.

ووعد جونسون بانتهاج نهجا أكثر تشددا في المفاوضات مع بروكسل، وأكد على أن إمكانية ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لا تزال مفتوحة.

ويتعين على جونسون والمرشحين الخمسة الآخرين تأمين دعم 33 مشرعا على الأقل في الجولة الثانية المقررة اليوم.

وإذا وصل المرشحون الستة إلى ذلك العدد، سيتم إقصاء المرشح الذي حقق أقل درجة.