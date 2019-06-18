«الكهرباء»: جدولة مديونيات «المنشآت السياحية» على 36 و48 شهرًا دون فوائد

السيد: خصم 15% حال سداد المبالغ مرة واحدة.. ورئيس «الإسكندرية للتوزيع»: خفض المديونية من 154 إلى 123 مليون جنيه

أكد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء محمد السيد، تقديم جميع التسهيلات للمنشآت السياحية والفنادق بقرى ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بشأن سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة عليها والتى بلغت نحو1.4 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار السيد فى تصريحاته لـ«الشروق»، إلى أنه تم الإتفاق مع بعض أصحاب الفنادق والقرى السياحية على جدولة المستحقات المطلوبة على 36 شهرا و48 شهرا دون فوائد، لافتا إلى أن الشركة أطلقت مبادرة تشمل خصم 15% لمن يقوم بسداد المبالغ المستحقة المطلوبة عليه مرة واحدة، حيث استجاب نحو 15 منشآة سياحية للمبادرة منذ إطلاقها، وذلك تشجيعا لمن يتعاون مع الشركة فى سداد جميع المديونيات أو المتآخرات المطلوبة، وذلك حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه المناطق من حيث تأمين وصول واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح، أنه يتم حاليا دراسة استبدال العدادات القديمة فى المنشآت والقرى السياحية بمناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ للذين لم يقوموا بتسديد أى مستحقات للشركة خلال الفترات الماضية بعدادات مسبقة الدفع، مؤكدا أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة فى الدولة والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، قائلا: «إن الشركة لا تدخر جهدا فى تقديم أى دعم فنى أواستشارات الفنية لأى مشترك يرغب فى تركيب لوحات شمسية أعلى المنشأة الخاصة به».

وناشد رئيس الشركة، أصحاب الفنادق والقرى السياحية والمنشآت المختلفة بالبحر الأحمر وشرم الشيخ بضرورة الالتزام بسداد المستحقات المطلوبة منهم وكذلك التزامهم بجدولتها وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الشركة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة على المنشأة السياحية الممتنعة عن السداد خلال الفترة المقبلة والتى تتمثل فى استبدال العدادات بأخرى مسبقة الدفع تقوم الشركة بتركيبها ومن ثم الحصول على القسط المطلوب على كل منشأة بعد قيامها بشحن العدادات.

وكشف عن إطلاق الشركة أخيرا حملات توعية بالقرى والمدن السياحية بأهمية الطاقة الشمسية فى توفير الطاقة، لافتا إلى أن هناك العديد من أصحاب الفيلات والقرى حولوا نظام الكهرباء إلى طاقة شمسية وذلك بنحو 25 مشتركا حتى الآن.

وتابع: «إن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من توصيل التيار الكهربائى لمشروع أنفاق بورسعيد القومى المقر افتتاحه قريبا، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال بمنطقة غرب بورسعيد مقابل الإنتهاء من تنفيذ 100% من الأعمال شرق بورسعيد تمهيدا لتوصيل التيار الكهربائى.

فى سياق متصل، كشف رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مدحت فودة، عن أنه تم الانتهاء من خفض مديونيات الشركة المتأخرة لدى القطاعات المختلفة من منزلى وتجارى وقطاع خاص من 154 مليون جنيه إلى 123 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية.