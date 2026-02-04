ترامب يوقع على تشريع تمويل الحكومة ينهي الإغلاق الجزئي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع تمويل الحكومة، منهيا بذلك الإغلاق الجزئي الذي بدأ خلال عطلة بداية الأسبوع.

كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على حزمة الميزانية في تصويت متقارب، بعد أن نالت بالفعل موافقة مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في الكونجرس الأمريكي)، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويضمن إقرار هذه الحزمة تمويل غالبية أجهزة الحكومة حتى نهاية سبتمبر، باستثناء وزارة الأمن الداخلي، حيث تضمنت الحزمة تمويلا انتقاليا مؤقتا للوزارة كحل وسط. ومن بين مسؤوليات هذه الوزارة العمليات المثيرة للجدل التي تنفذها الوكالات الاتحادية وتستهدف المهاجرين، ومن المقرر أن ينتهي هذا التمويل يوم الجمعة المقبل.

ودعا الرئيس إلى تحرك سريع يوم الاثنين، حيث كتب على منصة تروث سوشيال أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا "على الفور" بمجرد تمريره عبر الكونجرس.

ويعد هذا الإغلاق الحكومي، الذي استمر أربعة أيام، هو الثاني في الولاية الثانية لترامب، وهو أقصر بكثير من الإغلاق السابق الذي انتهى في نوفمبر بعد استمراره لـ 43 يوما، مسجلا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتأتي أزمات الميزانية الأخيرة في أعقاب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين بالرصاص في مينيابوليس خلال عمليات ترحيل قسرية دفعت بها إدارة ترامب.