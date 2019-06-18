محافظ أسيوط يُسَلِّم 10 عقود جديدة لتقنين أراضي أملاك الدولة بـ5 مراكز

سلَّم محافظ أسيوط جمال نور الدين عشرة عقود جديدة لتقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي في خمسة مراكز بالمحافظة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء المختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء، مع نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال، وسكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار، والسكرتير العام المساعد المهندس نبيل الطيبي، وبعض رؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه تم تسليم عشرة عقود تقنين لواضعي اليد بمراكز أبو تيج، وديروط، وساحل سليم، والغنايم، وصدفا كدفعة جديدة من عقود التقنين التي يتم تسليمها فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وذلك بصفة أسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25% من القيمة الرسمية لهذه القطع، وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني.

وأكد المحافظ استمرار عمل المنظومة في أسيوط، واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألفًا و607 طلبات بالقرى والمراكز.