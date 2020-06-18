أعلن نادي تشيلسي عن توصله لإتفاق مع نادي لايبزيج بشأن التعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم الفريق الألماني.

وذكر الموقع الرسمي لتشيلسي أن فيرنر البالغ من العمر 24 عامًا قد وافق على الشروط الشخصية مع البلوز، وانه سيبقى مع لايبزيج لبقية الموسم الحالي في البوندسليجا، وسينضم لزملائة في تشيلسي في يوليو، بعد اجتيازه للكشف الطبي.

ومن جانبه قال فيرنر:" يسعدني أن أوقع مع تشيلسي، إنها لحظة فخر بالنسبة لي بالانضمام لهذا النادي، أود أن أشكر نادي لايبزيج والجماهير، على أربع سنوات رائعة، ستظل في قلبي إلى الأبد".

وأتم:" أتطلع للموسم المقبل مع زملائي ومديري الجديد، وبالطبع جماهير تشيلسي، أمامنا مستقبل ناجح للغاية سويًا".