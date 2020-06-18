الجيش الوطنى الليبي: 90% من شعبنا يرفضون التدخل التركي

ــ إيطاليا: عملية إيرينى الأوروبية ملتزمة بالإبلاغ الفورى عن جميع انتهاكات حظر توريد الأسلحة لليبيا



قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى إن 90% من الشعب الليبى يرفضون التدخل التركى فى بلادهم، داعيا الدول العربية والصديقة للاستماع إليهم جيدا.

وأضاف المسمارى، فى مؤتمر صحفى عقده فى بنغازى، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يحاول تمزيق النسيج الليبى بخلق عداوات بين القبائل والمدن، مشيرا إلى أن رئيس ما يسمى المجلس الرئاسى فايز السراج لا يمثل الشعب الليبى الرافض لـ«الاحتلال التركى»، وفقا لبوابة «إفريقيا» الإخبارية.

وذكر المسمارى أن القيادة العامة ترصد جميع الخروقات التى تُرتكب على الأراضى الليبية، موضحا أن هناك جرائم مرت دون أن تتحرك المنظمات الإنسانية والدولية، منها تهجير 40 ألف من سكان تاورغاء وموت المئات منهم فى سجون مصراته.

وأشار المسمارى إلى أن الموقف العسكرى لا يزال تحت بند السرية التامة وغير مسموح بالحديث فى تفاصيل ما يتم الآن من قبل قوات الجيش، موضحا أن المنطقة الممتدة من وادى جارف غربا وحتى منطقة الوشكة شرق مصراتة يمنع التحرك فيها لأى سبب.

من ناحية أخرى، أجرى وفد وزارى تركى رفيع، ضم وزيرى الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو والخزينة والمالية برات البيرق ورئيس المخابرات حقان فيدان وعددا من كبار المسئولين الأتراك، أمس، محادثات فى طرابلس مع السراج، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال مولود تشاووش أوغلو، إن زيارة الوفد التركى إلى طرابلس، كانت للتأكيد مجددًا وبشكل أقوى على دعم أنقرة لليبيا».

وأضاف: «بحثنا الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الميدان، والعلاقات السياسية، فكما تعرفون هناك مذكرات تفاهم وقعناها مع ليبيا منها المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية».

وتابع: «تناولنا خلال المباحثات التعاون الذى سنقوم به فى البحر المتوسط بخصوص الطاقة، وما سنتخذه من خطوات بهذا الصدد».

وفى روما، قال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى إن إيطاليا مصممة على ضمان أن تكون ولاية عملية إيرينى الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا محايدة ومتوازنة جغرافيًا فيما يتعلق بالنزاع المستمر وملتزمة بضمان الإبلاغ عن جميع الانتهاكات على الفور وبشكل علنى إلى لجنة العقوبات حول ليبيا التابعة لمجلس الأمن.