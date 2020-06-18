بعد حوالي شهرين من نجاح السلطات الصينية في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المندلع من مدينة ووهان، عاد الفيروس للظهور في موجة ثانية ضربت العاصمة بكين، ليسجل ما يقرب من 150 حالة إصابة خلال الأيام الستة الماضية، ارتبط معظمهم بسوق شينفادي، أحد أكبر أسواق المواد الغذائية بالجملة في آسيا.

وأثارت عودة فيروس كورونا للظهور في العاصمة الصينية جدلا ومخاوف واسعة من تفاقم أزمة الوباء مرة أخرى، وجعل السلطات تسارع لحظر استيراد بعض المواد الغذائية كسمك السلمون النرويجي الذي ربط بانتشار الفيروس، ولحوم الخنزير الألمانية بعد إصابة عمال المصانع بكورونا، وفقا لصحيفة جنوب الصين الصباحية.

فبعد أيام قليلة من إيقاف بكين لاستيراد شحنات السلمون الأوروبي، أعلنت سلطات الجمارك في الصين حظر دخول منتجات مصانع لحوم الخنزير الألمانية الشهيرة "تونيس" البلاد، بعد تفشي الفيروس في المنشأة المتخصصة في تصنيع اللحوم وتجهيزها منذ عام 1971، بعد ثبوت إصابة 65% من عمالها، وأيضا بسبب تزايد الشكوك في الصين بشأن سلامة شحنات الأغذية المستوردة من أوروبا.

وأثبتت اختبارات الفيروس إصابة أكثر من 650 موظف من أصل 1000 موظف عامل بمصنع تعبئة اللحوم المملوك لشركة "تونيس"، مما دفع السلطات الألمانية إلى إغلاق المنشأة، والمدارس ومراكز رعاية الأطفال المجاورة والواقعة في مدينة جويترسلوه بغرب ألمانيا.

وعلى الرغم من استبعاد خبراء الأغذية الربط بين سمك السلمون والموجة الثانية لانتشار الفيروس في الصين، إلا أن السلطات جمدت الشحنات وأوقفت الاستيراد بعد اكتشاف الفيروس على ألواح تقطيع سمك السلمون في سوق شينفادي في العاصمة، بسبب المخاوف من كونه مصدرًا لانتشار الفيروس.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إنها ستعزز الاتصالات والتنسيق مع الدول الأخرى لضمان سلامة الأغذية المستوردة، ونفى المتحدث باسم الوزارة، قاو فنج، في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن احتمال فرض مزيد من الحظر على واردات الأغذية المجمدة، مؤكدا أن زيادة استيراد المنتجات الغذائية والزراعية جزء مهم من سياسة الاستيراد الاستباقية للصين، بشرط أن تخضع المنتجات المستوردة للوائح التفتيش والحجر الصحي.

فيما أكد وزير الثروة السمكية والمأكولات البحرية النرويجي، أود إميل إنجيجريبتسين، يوم الأربعاء، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن السلمون النرويجي ليس على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه على ألواح تقطيع الأسماك في سوق للمواد الغذائية في بكين.

وأدى تفشي المرض إلى إغلاق جزئي للعاصمة، على الرغم من أن السلطات لا تزال تحقق في مصدر انتشاره، واضطر السلطات الصينية إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى مطارات بكين، وإغلاق المدارس مجددا منذ الثلاثاء الماضي، بجانب إغلاق سوق شينفادي و11 سوقًا آخر، وتطهير 300 سوق لبيع المنتجات الغذائية بما فيها الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، فضلا عن إغلاق العديد من المجمعات السكنية بعد أن تجاوز عدد الإصابات المبلغ عنها مائة إصابة.

وفي هذه الأثناء، زادت السلطات الوطنية والإقليمية في الصين من اختبار المأكولات البحرية واللحوم المستوردة للكشف عن وجود فيروس كورونا، إذ قالت وكالة الجمارك الصينية، يوم الخميس، إنها اختبرت حوالي 32 ألف عينة من الواردات الزراعية والصناعية بين 11 و17 يونيو الماضي، وجميع النتائج كانت سلبية بالنسبة للفيروس.

وشملت العينات اللحوم المستوردة والمنتجات السمكية والخضروات والفواكه والمأكولات البحرية، ووسائل النقل والأجهزة الصناعية المستخدمة للحفاظ على صلاحية السلع القابلة للتلف.