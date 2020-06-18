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أعلنت وزارة الزراعة اليونانية، أمس الأربعاء، أن أثينا فوضت الاتحاد الأوروبى لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك بسبب مزاعم تخصيصها جبن الفيتا.

وقالت الوزارة اليونانية، فى بيان: «وافق وزير الزراعة على تفعيل الإجراءات القانونية التى اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ» لمنتج معين، وفقا لسكاى نيوز عربية.

وتعد جبنة «فيتا» منتجا يونانيا «رمزيا»، وفق الوزارة التى أضافت أن الدنمارك «رفضت التعاون» مع قوانين الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.

وقالت أثينا إنها سمحت أيضا للمنتجين الدنماركيين بتصنيع «جبن مماثل للفيتا»، وتصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبى.

وجبن الفيتا من بين عدد من الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة والتى تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصل المنشأ.

وفى عام 2005، ألغت محكمة العدل الأوروبية استئنافا قدمته ألمانيا والدنمارك، بدعم من فرنسا وبريطانيا، بشأن حق منتجيها فى الاستمرار فى استخدام اسم الفيتا لأجبانهما البيضاء المغطاة بمحلول ملحى.