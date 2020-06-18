تقرير أممي: نصف أطفال العالم متضررين من العنف

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن نصف أطفال العالم - حوالي مليار طفل - يتأثرون بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي كل عام.

وقال تقرير أصدرته عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن هؤلاء الأطفال قد يعانون من إصابات وإعاقات ووفاة، لأن الدول فشلت في حمايتهم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكشف التقرير أن نحو 40 ألف طفل كانوا ضحايا لعمليات القتل في عام 2017 وحده.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى بيان صحفى إنه لا يوجد أبدا أي عذر للعنف ضد الاطفال، مضيفا:" لدينا أدوات قائمة على الأدلة لمنعه، ونحث جميع البلدان على تنفيذ ذلك".

وحذرت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف هنرييتا فور من أن الأمور قد تتفاقم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت: "لقد تسببت عمليات الحظر وإغلاق المدارس والقيود المفروضة على التنقل، في جعل الكثير من الأطفال عالقين مع من يعتدون عليهم، دون منحهم المساحة الآمنة التي توفرها عادة المدرسة".

ووفقا للتقرير، فإنه في حين أن ما يقرب من 90 في المائة من البلدان لديها قوانين لحماية مواطنيها الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من العنف، فإن أقل من نصف تلك البلدان قالت إن هذه القوانين تطبق بصرامة.