بنديكت السادس عشر يزور شقيقه المريض في ولاية بافاريا الألمانية

صرح ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس بأن بنديكت السادس عشر، البابا الفخري للفاتيكان، وصل إلى ولاية بافاريا الألمانية.

وأضاف ماتيو أن بنديكت سيزور شقيقه المريض جيورج راتسينجر.

وتولى بنديكت السادس عشر رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في روما في الفترة بين 2005 حتى 2013.

تجدر الإشارة إلى ان هذه هي أول مرة يتوجه فيها بنديكت/93 عاما/ إلى موطنه منذ استقالته من رئاسة الفاتيكان.

ويرتبط بنديكت بعلاقة قوية مع شقيقه.

من جانبه، قال كليمنس نيك، المتحدث باسم أبرشية ريجنسبورج :" ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الأخوان جيورج وجوزيف راتسينجر، في هذا العالم".

وقال جيورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان:" نحن سعداء بمجيء بنديكت السادس عشر، الذي كان عضوا في مؤتمرنا للأساقفة لبضعة أعوام، إلى الوطن، حتى وإن كانت المناسبة حزينة".

وأضاف أن البابا السابق يرغب في أن يكون قريبا من شقيقه الذي تدهورت حالته الصحية.

يذكر أن بنديكت السادس عشر يعاني شخصيا من الضعف الجسدي لكن سكرتيره جيورج جينسفاين يقول إنه لا يزال يتمتع بلياقة ذهنية.