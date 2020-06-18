ألمانيا تهدد روسيا بإجراءات عقابية أخرى بعد مقتل مواطن جورجي ببرلين

وجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس تهديدا لروسيا باتخاذ إجراءات عقابية أخرى على خلفية مقتل مواطن جورجي بالعاصمة برلين، وذلك بعد إعلان الادعاء العام الاتحادي اليوم رفع دعوى جنائية ضد مواطن روسي بتهمة قتل الجورجي بتكليف من الحكومة الروسية.

وقال ماس اليوم في العاصمة النمساوية فيينا: "الحكومة الألمانية تحتفظ صراحة بالحق في اتخاذ خطوات أخرى في هذه القضية".

رفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الخميس دعوى جنائية ضد مواطن روسي بتهمة القتل المأجور، بعد مرور عشرة أشهر تقريبا على مقتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح الادعاء العام الاتحادي اليوم أنه يفترض أنها جريمة قتل بتكليف من الحكومة الروسية.

وقال ماس اليوم إنه تم "استدعاء" السفير الروسي اليوم الخميس إلى الخارجية الألمانية على خلفية هذه القضية، وتحدث وزير الخارجية الاتحادي عن "عملية خطيرة بشكل غير عادي"، وأكد أنه "لا يمكن الاستغناء" عن استيضاح ملابستها قضائيا حاليا.

وأشار الوزير الألماني إلى طرد دبلوماسيين روس بالفعل عند بدء التحقيقات.

وأوضح الادعاء العام اليوم: "ترجع خلفية التكليف بالقتل لمناهضة الضحية للدولة المركزية الروسية ولحكومات جمهوريتيها المستقلتين الشيشان وإنجوشيا وكذلك لحكومة جورجيا الموالية لروسيا".

يذكر أن الضحية 40 عاما هو شيشاني يحمل الجنسية الجورجية، وقُتل في العاصمة الألمانية برلين في 23 أغسطس الماضي بطلقات نارية في رأسه وظهره في وضح النهار.