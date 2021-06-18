ترودو يقاوم ضغوط الشركات على كندا لفتح الحدود مع أمريكا في فصل الصيف

أعلنت كندا أنها ستمدد حظر السفر غير الضروري مع الولايات المتحدة لمدة شهر آخر وذلك على الرغم من تصاعد ضغوط الشركات على حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لتخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن رئيس وحدة حرس الحدود الكندية أعلن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة، تمديد قواعد الحدود الحالية حتى 21 يوليو على الأقل.



ويشار إلى أن أطول حدود غير مسيجة في العالم مغلقة أمام معظم أنواع السفر منذ مارس 2020، عندما تم إغلاقها في محاولة لوقف انتشار الفيروس الفتاك.



كما ذكر وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير إن القيود المفروضة على السفر إلى بلدان أخرى سوف تستمر ، لكنه أضاف أن الحكومة الكندية ستبدأ يوم الاثنين المقبل ، في بلورة الاستثناءات المخطط لها للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل.



ويأتي إعلان اليوم الجمعة، في الوقت الذي تناشد فيه شركات الطيران ومنظمو الرحلات السياحية والشركات الأخرى الحكومتين على جانبي الحدود لبدء إعادة الفتح، خلال موسم الصيف الحيوي الذي أوشك أن يبدأ.