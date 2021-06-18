أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كانت في استقبالهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وقال محافظ الإسكندرية إن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، وكيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة، مؤكدا أهمية التدريب وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير.

وقام المحافظ بزيارة السادة المتدربين في الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية، ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية، وقد أثنى على المحتوى التدريبي، وأشاد بكونه محتوى يصلح للتطبيق العملي على أرض الواقع وليس مجرد تدريبًا نظريًا فقط، وأوصى المتدربين بالحصول على أقصى استفادة ممكنة من المحاضرات، لتطبيق ما درسوه في أعمالهم فور عودتهم.