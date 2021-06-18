إيطاليا تفرض على الوافدين من بريطانيا حجرا صحيا لمدة خمسة أيام

أدخلت إيطاليا العمل بنظام فرض الحجر الصحي لمدة خمسة أيام والاختبار الإلزامي للمسافرين القادمين إلى البلاد من المملكة المتحدة، فيما هددت السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) محاولات بريطانيا؛ لإعادة فتح اقتصادها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت بلومبرج عن تدوينة لوزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، قال فيها إن التدابير الحالية التي تحظر دخول الوافدين من الهند وبنجلاديش وسريلانكا قد تم تمديدها، في حين أنه سيسمح للمسافرين الذين يحملون ما يسمى بالبطاقة الخضراء الصادرة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان بدخول إيطاليا.



ومع الإعلان عن هذه الخطوة اليوم الجمعة، تنضم إيطاليا إلى نظيراتها الأوروبيات مثل ألمانيا وفرنسا في الحد من استقبال المسافرين من المملكة المتحدة، ولكن يبدو أيضا أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك في خطوة يمكن أن تدفع بشكل أساسي أولئك الباحثين عن الاستجمام بدفء الشمس إلى أماكن أخرى في أوروبا، حيث توجد هناك القيود بشكل أقل.