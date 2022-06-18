قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 5 أطنان و460 كيلو جراما من الزيوت المعدنية، مجهولة المصدر، وغير صالح للاستخدام، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، قبل ترويجها في الأسواق.

وجاء قرار النيابة عقب ضبطهم بدون مستندات، داخل مخزن، قبل ترويجهم في الأسواق، وقررت التحقيق مع المسؤول عنهم بتهمة الغش التجاري، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الزيوت المعدنية، بحيازة كميات كبيرة، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، قبل ترويجها في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن تم ضبط المسؤول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.