مسيرة للحزب الدستوري الحر في تونس مناهضة للاستفتاء

خرج أنصار "الحزب الدستوري الحر"، اليوم السبت، في مسيرة مناهضة للاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.

ولم يعترض الحزب الممثل في البرلمان المنحل والمحسوب على المعارضة، على خطوة الرئيس قيس سعيد بإعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وقراره بتجميد البرلمان ثم حله، ولكن يعترض على عدم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق الدستور.

كما يحتج الحزب ضد "إقصائه" من صياغة دستور جديد للبلاد ويرفض الاستفتاء الذي حدده الرئيس سعيد ضمن خارطة طريق لإصلاحات سياسية، بدعوى مخالفته للقوانين.

وردد مناصرو الحزب، في مسيرة انطلقت من ساحة باب سويقة بالعاصمة نحو ساحة الحكومة بالقصبة، "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قالك (قال لك) لا".

ويعرف الحزب الدستوري الحر كأحد التنظيمات الحزبية المتفرعة عن نظام الحكم السائد قبل ثورة 2011، وهو الخصم اللدود للإسلام السياسي وحزب حركة النهضة الإسلامية.