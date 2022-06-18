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غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 16 قرية في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 1:08 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 1:08 ص

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز كفر الشيخ وفوه ومطوبس وسيدي سالم وفوه،وبيلا، لأعمال الصيانة، غداً السبت، الموافق 18 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.


فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الخادمية شرق كفر الشيخ، ويتأثر بعملية الفصل قرية الخادمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي خروج منشية عباس بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية منشية عباس، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البوغاز، وتتأثر بالفصل منطقة البوغاز.


كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات برمبال والشاعر والقنى وخليج بحري، ومعدية رشيد والجمعية والقنال بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعهم،" معدية المهدي، والشاعر وتوابعها، وبرمبال ومنية المرشد، وعزبة عزيز والقني وتوابعها والزهراء والروس وتوابعهما والبصراط والملاوح، وكوم دميس وتوابعها.

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