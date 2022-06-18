جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن منظومته الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن الصاروخ تم إطلاقه من غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وكان الآف المواطنين الفلسطينيين، شيعوا أمس الجمعة، جثامين ثلاثة شبان ارتقوا على يد قوة إسرائيلية خاصة في الحي الشرقي من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب المشيعون شوارع جنين ومخيمها وهم يحملون الجثامين على الأكتاف، مرددين الهتافات الغاضبة المنددة بالعملية الإسرائيلية الإرهابية.

وعم الحداد محافظة جنين ومخيمها وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وعلت مكبرات الصوت في المساجد بالتكبيرات، وطالب المشيعون بالمضي في طريق المقاومة.