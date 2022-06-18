العراق يسجل حالتي وفاة و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مليونين و331 ألفا و872 إصابة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و 228.



وأشار التقرير إلى شفاء 195 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 304 آلاف و149.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثمانية آلاف و134 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و786 ألفا و393 شخصا.