 قديروف: الأوكرانيون خسروا دبابتين و50 جنديا على محور أوريخوف - بوابة الشروق
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قديروف: الأوكرانيون خسروا دبابتين و50 جنديا على محور أوريخوف

جروزني - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:13 م

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن القوات الأوكرانية خسرت 50 جنديا ودبابتين خلال هجومها المضاد على محور مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب قديروف - عبر "تلجرام" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد - "تكبد العدو خسائر كبيرة تمثلت في 3 عربات مشاة قتالية ودبابتين وعربتين قتاليتين مصفحتين ونحو 50 عنصرا".

وأضاف أن مقاتلي كتيبة "فوستوك - أحمد" أسرت خلال الاشتباكات مستطلعين من الكتيبة الميكانيكية الثالثة في اللواء 65 للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن قائد الفصيلة المعادية الذي أصيب بجروح عند أسره، تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت بنجاح الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على عدة محاور خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن المعارك الأكثر شراسة شهدها محور زابورجيه.


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