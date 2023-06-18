محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس لمتابعة سير ماراثون امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، متابعة انتظام سير الامتحانات لماراثون الثانوية العامة بأداء امتحان اللغة العربية دون أي شكوى في ساعته الأولى، والتى تم تشكيلها بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه سير اللجان الامتحانية.

فيما شهدت المناطق المحيطة باللجان استمرار التواجد الأمني المكثف، مع وضع حواجز حديدية لفصل الأهالي عن المدارس منذ بدء عملية الامتحانات في يومها الأول.

وأكد وكيل وزارة تعليم الدقهلية ناصر شعبان، أن الدقهلية تستقبل ٥٣ ألفا و٤١٤ طالبا وطالبة (علمي علوم ٣١٦٨٨ وعلمي رياضة ٧٣٢٧، والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالبا وطالبة، وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠، والخدمات ٢١٨٨، والدبلومة الأمريكية ٣٤٤).

ووصل إجمالي اللجان ١٥١ لجنة امتحانية (ولجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وكان قد صرح وكيل الوزراة، أنه تم عملية التأمين للجان تمت بعد عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان، ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة.

كما تم إجراء بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب، أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية.

فيما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية.