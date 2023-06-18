القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كيلو هيروين وكمية من الأسلحة بمدينة السلام

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كيلو هيروين وكمية من الأسلحة النارية والبيضاء بمدينة السلام.

بدأت الواقعة عندما ضُبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو جرام، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، و4 خزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 سلاح أبيض، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وميزان حساس، و2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والدراجتين لسهولة التنقل.