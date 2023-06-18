وصول مرتضى منصور جلسة محاكمته بتهمة سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حضر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى مقر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسة محاكمته بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية.

ورفضت المحكمة خلال الجلسة الماضية سماع المرافعة، طالبة مثول مرتضى منصور بشخصه أمام هيئة المحكمة.

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغا يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

والجدير أن محكمة جنح الاقتصادية، تنظر جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك فى قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

كما حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 10 أغسطس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).