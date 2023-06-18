رئيس الوزراء البريطاني يدعو القطاع الخاص إلى مواكبة شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتهاز فرصة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا في لندن لدعوة المستثمرين والشركات لمواكبة "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة" من خلال تكثيف الدعم للتعافي الاقتصادي في البلاد.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب سوناك قوله إنه من المقرر أن يقول إن القطاع الخاص يجب أن يستفيد من رؤيته "لاحتضان الابتكار السريع" الذي يمكن استخدامه لجعل أوكرانيا "أقوى ماليا" و "متقدمة تقنيا".

وسينضم أكثر من ألف من كبار الشخصيات الأجنبية من 61 دولة إلى جانب رواد الأعمال والمستثمرين العالميين إلى سوناك في مؤتمر إعادة اعمار أوكرانيا الأسبوع الجاري- وهو أكبر مؤتمر دولي تستضيفه المملكة المتحدة هذا العام.

وسيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المؤتمر افتراضيا، ومن المتوقع أيضا أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كلمة في الجلسة الافتتاحية.