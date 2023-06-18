منتخب البرازيل يهزم غينيا برباعية وديا

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الغيني بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيلا البرات مساء السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

افتتح أهداف المباراة المنتخب البرازيلي عن طريق لاعبه جويلاينتون كاسيو في الدقيقة 28، ومن ثم أضاف الهدف الثاني زميله رودريجو في الدقيقة 30، قبل أن يحرز سيرهو جيراسي في الدقيقة 36 هدف تقليص الفارق لغينيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب راقصي السامبا بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل ​إيدير ميليتاو​ الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يختتم أهداف المباراة اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السامبا برباعية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي نظيره السنغالي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب السامبا بمعسكر شهر يونيو.