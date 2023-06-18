القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل الإفريقي

يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف باليوم العالمي للطفل الإفريقي للعام الثامن على التوالي، وتقيم في الخامسة مساء اليوم الأحد احتفالية بالحديقة الثقافية في السيدة زينب.

يأتي ذلك تحت إدارة الباحثة ولاء محمد؛ بهدف تدعيم التواصل بين أطفال قارة إفريقيا ودعم الترابط والتمسك بالهوية الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم وبمشاركة عدد من السفارات العربية والإفريقية منها (السنغال- الجزائر- المغرب- تونس- ليبيا- موريتانيا- بورندي- تنزانيا- كينيا- أوغندا- جيبوتي- المغرب- روندا).

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية منها فقرات فنية مقدمة من أطفال السودان، ورش فنون تشكيلية( أعلام إفريقيا)، عروض فنية من الجاليات الإفريقية، عرض التنورة، فرقة فنون شعبية، ورش رسم وأورجامي وعمل جدارية عن إفريقيا، معرض مصر في عيون أطفال العالم خاص بالدول الإفريقية، معرض لوحات أنا وافريقيا، معرض منتجات إفريقية، معرض بخور وإكسسوارات وعمل حنة سودانية، عرض الأعلام للدول المشاركة، ديفيليه للزي الإفريقي للدول المشاركة، زرع شجرة السلام بالأعلام للدول المشاركة، أغنية إفريقية يقدمها "كورال سلام" بقيادة المايسترو والى عوض، عرض لفرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم، عرض الأراجوز، عرض لفرقة"كروكي" لعرائس الماريونيت، وعرض فرقة "بنات وبس".