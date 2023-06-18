عمرو أديب يشيد بحفل مشواري لمحمد منير في السعودية: ده مقامك يا كينج

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بحفل «مشواري» الذي أقيم للفنان محمد منير بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، قائلًا: «قضينا ليلة غير عادية».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «كفنان عندما تقام لي احتفالية، أكثر ما يسعدني أن تشعرني بمقداري وغروي وكفاحي وطريقي، وهذا ما حدث في حفل الكينج».

وأشار إلى أن ما شهده حفل منير يضارع بيوت الأوبرا العالمية، معقبًا: «أمر يليق بمحمد منير، وأشياء يفهمها ويستوعبها، والسعودية أقامت حفلًا مهمًا وعظيمًا لشخص تحتفل به».

وذكر أنه استمع إلى آلات جديدة وعازفين من مستوى عالمي، في حفل أمس، قائلًا إن العازفين بعضهم قادم من كولومبيا وألمانيا واليابان.

وأشاد بالأداء العظيم للموسيقار هاني فرحات، مضيفًا: «هيئة الترفيه مش بتعمل حفلة، ولكن تبحث دائمًا عن الجديد والشيء المميز، إخراج جديد وهندسة موسيقية مختلفة»

وأكمل: «ده مقامك يا كينج، تتعمل لك حاجة خرافية تفاصيلها كثيرة ومذهلة، الحفل شهد تقديم شيء يليق بمسيرة منير بخلاف جمهور جدة الجميل، حاجة تطول الرقبة والفن المصري».

وشهد حفل الكينج محمد منير، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويحمل اسم «مشواري»، تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، بالهتاف والصيحات العالية والتصفيق.

وقدم الكينج، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي نالت استحسان الجمهور وتفاعلوا معه، حيث ظهرت عليهم ملامح الانسجام وترديد الأغاني خلال غناء الكينج على المسرح.