 الحكومة الإسرائيلية تعتزم تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية تعتزم تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:29 م

وافقت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إجراءات لتسهيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي المؤيد للاستيطان بتسلئيل سموتريتش، سيكون مسئولا عن منح التصاريح الخاصة بمشروعات الاستيطان في المستقبل؛ ليتسلم المسئولية عن ذلك من وزارة الدفاع.

والآن، في الإجراءات المحددة لتسريع بناء المستوطنات، سيتم تقليص عدد الخطوات اللازمة للموافقة بدرجة كبيرة.

وقال سموتريتش، إنه سيتم المضي قدما في بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية.

وكتب على تويتر: "سنستمر في تطوير مشروع المستوطنات ونعزز سيطرة إسرائيل على الأراضي".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار ووصفته بأنه خطير، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.


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