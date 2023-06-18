بوتين: قائد الجيش الأوكراني ربما يكون بالخارج

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، ربما يكون خارج أوكرانيا بعدما أُثيرت تكهنات حول اختفائه في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين - خلال مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يعلم مكان زالوجني - "أعلم مكانه، أعتقد أنني أعلم"، مضيفا "أعتقد أنه خارج بلاده، ولكن قد أكون مخطئًا".

وكان قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، كما يتردد في الآونة الأخيرة من الجانب الروسي، قد اختفى عن الأنظار بعد سلسلة من الضربات شنتها القوات الروسية استهدفت عدة مواقع عسكرية في أوكرانيا.

وأشار موقع للقرصنة الإلكترونية باسم "جوكر جمهورية دونيتسك الشعبية" موالي لموسكو في مايو الماضي أن زالوجني، أجرى بعض العمليات الجراحية المعقدة وقد يغادر منصبه لأسباب صحية.

يُذكر أن تساؤلات أثيرت حول حالة زالوجني ومكان تواجده بعد أن أعلن مسؤولون في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، أنه أبلغ الحلف عن عدم قدرته على إلقاء كلمة أمام أعضاء اللجنة العسكرية بالحلف حتى عبر الفيديو.

في سياق ذي صلة، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده تنوي معاقبة مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، بسبب تصريحاته بشأن قتل الروس.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأحد، تعليقا على تصريح بودولاك بشأن قتل المواطنين الروس - "علينا أن نُقاتل هؤلاء الأعداء وعدم السماح لهم بتهديد الروس بالقتل، ويتعين على الروس معاقبة هذا الشخص".. مضيفا: "نحن سنقوم بذلك".

وتابع المتحدث: "النواب البرلمانيين في الدول الغربية يجب أن يفهموا في واقع الأمر لمن يرسلون المساعدات".. مشيرا إلى أنهم "يرسلون هذه المساعدات إلى هؤلاء القتلة، أي إلى الأشخاص الذين يكشفون عن نواياهم بقتل المواطنين الروس".